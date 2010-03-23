Тепловику светит до 10 лет за взятку

Начальник теплопоставляющего предприятия в Керчи обвиняется в получении почти двух тысяч четырехсот гривен взятки. Прокуратура направила уголовное дело в суд, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

"В начале декабря он получил от владельца кафе первую сумму за незаконное подключение заведения общепита к системе теплоподачи и рассчитывал на ежемесячную "ренту" в 750 гривен. Начальник в начале февраля оказался в руках правосудия", - говорится в релизе.

Действия коммунальщика квалифицированы по статье "получение взятки в большом размере или должностным лицом, которое занимает ответственное положение". За такие деяния предусматривается наказание от пяти до десяти лет ограничения свободы.