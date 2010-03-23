Машина разбила три авто, водитель скрылся: один раненый
Аварию устроил молодой крымчанин
Один человек получил травмы в аварии с участием четырех автомобилей в Симферополе, сообщила сегодня пресс-служба крымской Госавтоинспекции.
Honda при повороте налево наехала на стоящий у правого края проезжей части ВАЗ-21061.
После удара ВАЗ отбросило на стоящий впереди ВАЗ-2103.
Тем времнем, Honda начала двигаться задним ходом и наехала на стоящий Opel.
После аварии водитель "Хонды" скрылся. Его личность установлена. 23-летний житель Симферополя задержан.
Травмирован водитель ВАЗ-21061.
В другой аварии, произошедшей в Бахчисарайском районе с участием трех автомобилей, травмы получили три человека. ГАЗ-330202 выехал на "встречку" и врезался в ГАЗ-2705 и Daewoo. Травмированы водитель и два пассажира "Дэу".