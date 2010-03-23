Со скалы сняли ”отца Федора”

09:41, 23 марта 2010
Крым
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На плато - машину вытащили из снега

Спасатели сняли туриста из Луганской области со скалы возле курортного поселка Форос в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Сообщение поступило вечером в понедельник.

"Мужчина зашел в непроходимые скалы и не мог самостоятельно спуститься", - говорится в релизе.

Горноспасатели спустили туриста со скалы с помощью альпинистского снаряжения.

Тем временем, в районе плато Караби-яйла спасатели освободили из снежного плена автомобиль "Мицубиси".

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