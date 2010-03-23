В Ялте двое взрослых и ребенок отравились газом
09:39, 23 марта 2010Крым
1 0
Три человека, в том числе ребенок, госпитализированы в Ялте с отравлением, вероятно, бытовым газом, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о происшествии поступила к спасателям от сотрудника «скорой помощи» сегодня ночью.
Тридцатилетний мужчина доставлен в реанимацию, двадцатисемилетняя женщина находится в терапевтическом отделении той же больницы.
Пятилетний мальчик доставлен в терапевтическое отделение детской больницы.
Состояние женщины и ребенка оценивается медиками как удовлетворительное.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter