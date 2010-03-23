”Туристы”-нелегалы потянулись в Крым

Девять нарушивших правила пребывания в Украине граждан Узбекистана обнаружили сотрудники пограничной службы во время оформления рейса "Симферополь-Ташкент" в симферопольском аэропорте, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы.

"Семеро из них не смогут посещать Украину от шести месяцев до пяти лет", - говорится в пресс-релизе.

"Близится курортный сезон. Желающие заработать потянулись на полуостров. Большинство из них - выходцы из Средней Азии", - заявила погранслужба.