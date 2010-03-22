Евпатория к лету заменит маршрутки

Евпатория перед курортным сезоном заменит старые маршрутные такси - "Газели" - на автобусы марки "Богдан" или другие, похожие на них по уровню комфортности, сообщает городской портал "Каламит".

"На смену стареньким "Газелям" в город придут порядка пятидесяти удобных автобусов", - говорится в сообщении.

В первую очередь, Евпатория планирует поменять транспорт на маршрутах №6, 9, 13, то есть, тех, которые следуют в санаторную и пляжную зоны города.

Водители новых автобусов должны выполнить требование конкурсной комиссии - иметь форменную одежду и "бейджи" с указанием имени, фамилии и должности, сообщает "Каламит".