Евпатория к лету заменит маршрутки
17:18, 22 марта 2010Крым
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Водителям выдадут форму и бейджи?
Евпатория перед курортным сезоном заменит старые маршрутные такси - "Газели" - на автобусы марки "Богдан" или другие, похожие на них по уровню комфортности, сообщает городской портал "Каламит".
"На смену стареньким "Газелям" в город придут порядка пятидесяти удобных автобусов", - говорится в сообщении.
В первую очередь, Евпатория планирует поменять транспорт на маршрутах №6, 9, 13, то есть, тех, которые следуют в санаторную и пляжную зоны города.
Водители новых автобусов должны выполнить требование конкурсной комиссии - иметь форменную одежду и "бейджи" с указанием имени, фамилии и должности, сообщает "Каламит".
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