Куницын пожаловался Януковичу на кондоминиум Затулина

Председатель севастопольской администрации Сергей КУНИЦЫН считает недопустимыми и провокационными заявления депутата Государственной думы России Константина ЗАТУЛИНА о статусе Севастополя.

По его данным, российский политик сказал, что «управлять Севастополем надо было бы по-другому, надо создать кондоминиум, совместное управление Украиной и Россией, или взять в аренду вместе с флотом город Севастополь».

«Если бы это говорил лидер какой-то политической партии, но это говорит депутат Государственной думы! Я думаю, что ни один народный депутат Украины или губернатор не позволил бы себе, приехав в Москву или Санкт-Петербург, говорить о том, кого куда надо послать (ЗАТУЛИН предложил отправить КУНИЦЫНА послом Украины в Афганистан), кому где надо работать, о том, чтобы в аренду Таганрог забрали или еще что-то», - заявил чиновник.

По его словам, администрация Севастополя сообщила о заявлениях ЗАТУЛИНА в администрацию президента Украины и МИД. «Я считаю недопустимыми такие провокационные вещи. Надо иметь немножко совести, потому что ты не с улицы человек, ты же депутат парламента РФ, и заявлять такие вещи!», - возмутился КУНИЦЫН.

Он призвал «компетентные органы» обратить внимание на заявления российского политика.