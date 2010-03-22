На крымских дорогах посчитают ямы

Сотрудники госавтоинспекции начали весеннее обследование дорог полуострова. Операция под названием "Дорога" продлится до 20 апреля, сообщила пресс-служба крымской ГАИ.

Ее цель – проверить состояние автодорог и улиц, подготовить их к курортному сезону-2010. Также будут обследованы объекты дорожного сервиса: заправки, придорожные магазины и кафе, заявили в ГАИ.

"Резкие колебания температуры и обильное количество осадков негативно повлияли на дорожное покрытие. Дороги полуострова покрылись многочисленными трещинами и глубокими ямами. После зимы оказались поврежденными значительная часть разделительных полос и технических средств регулирования движения: знаки, светофоры. Разметка также требует обновления", – говорится в пресс-релизе.

После проверки дорог сотрудники госавтоинспекции попросят должностных лиц коммунальных организаций устранить недостатки.

"Тех, кто не отреагирует на предписания или недобросовестно будет выполнять обязанности по содержанию улично-дорожной сети, работники ГАИ привлекут к административной ответственности", – предупредила пресс-служба.