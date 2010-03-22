«Союз» пополнился полсотней пенсионеров

Более пятидесяти новых членов - представителей клуба ветеранов войны и труда «Дружба» - приняла партия «Союз» в свои ряды в Симферополе, сообщила ее пресс-служба.

«Несмотря на пенсионный возраст, новые «союзовцы» полны энергии и готовы к активной партийной работе», - говорится в релизе.

В целом, с начала года в «Союз» вступили около 400 симферопольцев.