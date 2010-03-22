Секретарь горсовета Ялты стал нардепом

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двадцать двух представителей Партии регионов, среди которых ялтинец Алексей БОЯРЧУК и севастополец Владимир ТОЛСТЕНКО, депутатами Верховной Рады Украины.

Решение принято на заседании ЦИК в понедельник, передает УНИАН.

Они были включены в список Партии регионов во время досрочных парламентских выборов 30 сентября 2007 года.

Член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ выдал зарегистрированным депутатам временные удостоверения.

БОЯРЧУК - лидер ялтинских регионалов, секретарь городского совета.

ТОЛСТЕНКО в декабре 2007 года назначен замминистра юстиции, в январе 2010 освобожден «в связи с сокращением числа должностей заместителей».

Как известно, ряд депутатов-регионалов перешли на работу в администрацию президента и правительство Украины, поэтому сложили мандаты.