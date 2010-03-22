Керчи грозят перебои с водой

Со вторника, 23 марта, воду в Керчи будут подавать с перебоями из-за отключения от электроснабжения городской водоочистной станции и ремонтных работ.

"Горводоканал сообщает, что с 23 марта с 8-ти до 16-ти часов вода в город будет подаваться с пониженным давлением и перебоями. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на этот период", - говорится в пресс-релизе, который размещает портал "Керчь - это мой город".

Водоканал приносит извинения за неудобства.