Полтавскую милицию возглавил кадр из Крыма

Могилев нашел применение знакомому

Начальником главного управления министерства внутренних дел Украины в Полтавской области назначен полковник милиции Александр РУДЯК, который ранее работал в крымском управлении МВД. Бывший начальник полтавского управления Михаил ЦЫМБАЛЮК возглавит милицию Львовской области, передает УНИАН. Нового начальника полтавским милиционерам представил заместитель главы МВД Василий МАРМАЗОВ. РУДЯК пообещал не устраивать массовых кадровых перестановок. Как сообщалось на прошлой неделе, МВД восстановило РУДЯКА на должности первого заместителя начальника крымского управления - начальника криминальной милиции региона.

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