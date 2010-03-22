Налоговая описала три тонны металлолома

И закрыла столярный цех

Деятельность нелегального пункта приема металлолома в Кореизе прекратили сотрудники ялтинской налоговой милиции, сообщила пресс-служба налоговой Крыма. "Описано более трех тонн металлолома", - говорится в релизе. Тем временем, в симферопольском селе Чистенькое налоговая обнаружила подпольный цех по изготовлению изделий из дерева. Сотрудники ведомства изъяли "товарно-материальные ценности". Материалы по каждому делу направят в суд.

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