Налоговая описала три тонны металлолома
12:37, 22 марта 2010Крым
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И закрыла столярный цех
Деятельность нелегального пункта приема металлолома в Кореизе прекратили сотрудники ялтинской налоговой милиции, сообщила пресс-служба налоговой Крыма.
"Описано более трех тонн металлолома", - говорится в релизе.
Тем временем, в симферопольском селе Чистенькое налоговая обнаружила подпольный цех по изготовлению изделий из дерева. Сотрудники ведомства изъяли "товарно-материальные ценности".
Материалы по каждому делу направят в суд.
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