Налоговая описала три тонны металлолома

12:37, 22 марта 2010
Крым
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И закрыла столярный цех

Деятельность нелегального пункта приема металлолома в Кореизе прекратили сотрудники ялтинской налоговой милиции, сообщила пресс-служба налоговой Крыма.

"Описано более трех тонн металлолома", - говорится в релизе.

Тем временем, в симферопольском селе Чистенькое налоговая обнаружила подпольный цех по изготовлению изделий из дерева. Сотрудники ведомства изъяли "товарно-материальные ценности".

Материалы по каждому делу направят в суд.

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