Эксперт советует не расслабляться

Пока рано говорить о том, что кризис в Украине завершился и уже не вернется, заявил председатель правления Банка Кипра Владислав Байрака.

«Процесс стабилизировался: не лихорадит рынки, банки начинают выдавать кредиты, депозиты в украинских банках медленно, но растут. Это основные индикаторы, которые показывают улучшение ситуации. Однако все еще не так хорошо, как хотелось б», - отметил банкир.

По его мнению, выход из кризиса затормозил непрозрачное и непонятное распределение средств, выделенных Международным валютным фондом на стабилизацию ситуации в экономике.

«Деньги, которые Украина получила от Международного валютного фонда, пошли не в экономику, а на сомнительную поддержку соцстандартов, и в дальнейшем это может негативно сказаться», - предположил Байрака.

Как отметил финансовый эксперт, если бы механизмы расходов этих денег были открытыми, понятными и не существовало бы злоупотреблений, результат был бы значительно лучше.

В 2009 году Банк Кипра (Bank of Cyprus) вошел в список лучших банков мира в пределах одноименного ежегодного проекта, организованного престижным журналом Global Finance.

По итогам 2009 года Bank of Cyprus Group показала 313 миллионов евро прибыли. Общие активы группы оцениваются в 39 миллиардов евро.