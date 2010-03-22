Чехия отменила сифилисные справки
12:31, 22 марта 2010Крым
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Сообщение посольства
Чешская Республика отменила требование о предоставлении медицинских справок для получения виз.
"В связи с изменениями в постановлении Министерства здравоохранения Чешской Республики к заявлению на получение визы сроком свыше 90 дней, для долгосрочного пребывания, постоянного проживания и зеленой карты для граждан Украины медицинские справки не требуются", - говорится в информации на сайте Посольства Чехии.
С 1 июня 2009 года украинцы, которые хотели поехать в Чехию на срок более 90 дней, должны были предоставить медицинскую справку о том, что они не больны СПИДом, туберкулезом и сифилисом. Справка должна была быть переведена на чешский язык и официально заверена.
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