В Крыму начали сажать (фото)
Акция продлится до середины апреля
"Будущее леса в твоих руках!" - всеукраинская социально-экологическая акция с таким названием, цель которой - создание новых лесов, началась в Крыму. Она продлится до 17 апреля, Дня окружающей среды Украины, сообщила пресс-служба республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству.
"Главная цель акции состоит в создании новых лесов руками школьников, студентов и представителей общественных организаций", - говорится в релизе.
В Крыму акцию организовали рексомлес, крымская организация общества лесоводов Украины и государственные лесохозяйственные предприятия. Она проходит при поддержке местных органов власти.
После высадки деревьев учащимся предложат поучаствовать в конкурсах на лучшее детское сочинение и лучший детский рисунок на тему "Человек и лес".
Акция "Будущее леса в твоих руках!" проводится в Украине уже в пятый раз. Она инициирована госкомитетом лесного хозяйства страны.
Фото пресс-службы рескомлеса