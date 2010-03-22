В Крыму начали сажать (фото)

"Будущее леса в твоих руках!" - всеукраинская социально-экологическая акция с таким названием, цель которой - создание новых лесов, началась в Крыму. Она продлится до 17 апреля, Дня окружающей среды Украины, сообщила пресс-служба республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству.

"Главная цель акции состоит в создании новых лесов руками школьников, студентов и представителей общественных организаций", - говорится в релизе.

В Крыму акцию организовали рексомлес, крымская организация общества лесоводов Украины и государственные лесохозяйственные предприятия. Она проходит при поддержке местных органов власти.

После высадки деревьев учащимся предложат поучаствовать в конкурсах на лучшее детское сочинение и лучший детский рисунок на тему "Человек и лес".

Акция "Будущее леса в твоих руках!" проводится в Украине уже в пятый раз. Она инициирована госкомитетом лесного хозяйства страны.

Фото пресс-службы рескомлеса