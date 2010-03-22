ВАЗ влетел в дерево, погиб юноша
11:41, 22 марта 2010Крым
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Водитель разбил голову
Один человек погиб и один получил травмы в результате наезда автомобиля на дерево в Крыму, сообщила в понедельник пресс-служба крымской госавтоинспекции.
Водитель ВАЗа не выбрал безопасную скорость движения, легковушка выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.
Погиб 17-летний пассажир машины.
24-летний водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану глаза.
Авария произошла в эти выходные в Нижнегорском районе.
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