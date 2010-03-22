ВАЗ влетел в дерево, погиб юноша

Один человек погиб и один получил травмы в результате наезда автомобиля на дерево в Крыму, сообщила в понедельник пресс-служба крымской госавтоинспекции.

Водитель ВАЗа не выбрал безопасную скорость движения, легковушка выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Погиб 17-летний пассажир машины.

24-летний водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану глаза.

Авария произошла в эти выходные в Нижнегорском районе.