Снаряд оторвал ноги мужчине

ЧП в Севастополе

29-летний мужчина тяжело ранен в Севастополе в результате неосторожного обращения, предположительно, с артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба городского управления МЧС. Пострадавший доставлен в больницу с диагнозом "травматическая ампутация нижних конечностей", "ожоги лица и глаз". Несчастный случай произошел 21 марта.

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