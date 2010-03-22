Снаряд оторвал ноги мужчине
11:33, 22 марта 2010Крым
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ЧП в Севастополе
29-летний мужчина тяжело ранен в Севастополе в результате неосторожного обращения, предположительно, с артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба городского управления МЧС.
Пострадавший доставлен в больницу с диагнозом "травматическая ампутация нижних конечностей", "ожоги лица и глаз".
Несчастный случай произошел 21 марта.
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