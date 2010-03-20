«Артеку» подкинули денег

Министерство финансов Украины выделило 9,61 млн. грн. министерству по делам семьи, молодежи и спорта для проведения третьей оздоровительной смены в детских лагерях «Артек» (Крым) и «Молодая гвардия» (Одесса), сообщила пресс-служба минфина в субботу.

«Министерство увеличило объемы плановых назначений марта по бюджетной программе «Оздоровление и отдых детей в детских оздоровительных лагерях «Артек» и «Молодая гвардия». Таким образом минфин обеспечивает оздоровление 2,5 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы», - говорится в релизе.

Вторая смена в «Артеке» началась первого марта.