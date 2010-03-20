Затулин думает, что Янукович согласится оставить ЧФ РФ в Крыму

Депутат Госдумы России Константин ЗАТУЛИН считает возможным еще при первом президентском сроке Виктора ЯНУКОВИЧА достичь договоренности о нахождении в Украине Черноморского флота РФ после 2017 года.

«Я не вижу причин, чтобы при Викторе ЯНУКОВИЧЕ, первый срок которого заканчивается до 2017 года, мы не могли бы достичь принципиальных договоренностей, подписать документы, которые бы гарантировали продление нахождения ЧФ РФ на Украине, в Крыму и Севастополе, после 2017 года», - сказал российский депутат на пресс-конференции в Севастополе.

По утверждению ЗАТУЛИНА, несмотря на то, что в целом в Украине существуют разные точки зрения, «более 70% населения считают, что ЧФ РФ в 2017 году из Севастополя не уйдет».

«Я полностью разделяю мнение украинского народа, поскольку считаю это мнение проявлением его здравомыслия», - сказал российский депутат.

По его словам, нужно найти аргументы, которые позволили бы оставить флот. «Вопрос снижения цены на газ и вопрос продления базирования ЧФ РФ в Севастополе в этот раз может быть каким-то образом спакетизированным. Он не был таким изначально. Сейчас, вполне возможно, это необходимо сделать», - сказал ЗАТУЛИН.