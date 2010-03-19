Ветераны призвали не политизировать День Победы

Не политизировать празднование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне призывает лидеров севастопольских отделений партий и общественных организаций координационный совет ветеранских организаций Севастополя.

«Не стоит забывать о том, что 9 мая - это, прежде всего, праздник ветеранов-победителей, а не политических дельцов, стремящихся использовать подходящий повод для саморекламы и реализации своих узкопартийных воззрений», - говорится в заявлении.

Ветеранские организации Севастополя категорически против «политических демонстраций, которые только раскалывают мощные и единые колонны ветеранов в праздничный майский день». «Они - за консолидацию и объединение, за достоинство и честь, за уважение памяти павших и воздание почестей живущим ветераном войны, - сказано в обращении.

Ветераны поддерживают решение о проведении в городе-герое совместного военного парада представителей Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины «с привлечением вооружения и военной техники». «Такую идею президентов России и Украины поддерживают не только ветераны, но и все жители города, Крымского полуострова», - говорится в заявлении.