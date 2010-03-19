Крым заступился за министра, против которого ополчился Львов

Депутаты крымского парламента просят президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады Украины оказать содействие в возрождении образования и науки страны новому министру образования Дмитрию ТАБАЧНИКУ, которого требуют уволить облсоветы западных регионов.

«Выдвигая обвинения в адрес ТАБАЧНИКА, депутаты областных советов (среди которых - Львовские и Тернопольские) пытаются преподнести его деятельность как наносящую вред украинскому народу», - говорится в обращении к Виктору ЯНУКОВИЧУ, Николаю АЗАРОВУ и Владимиру ЛИТВИНУ.

Его авторы считают, что заявления и первоочередные действия министра направлены на восстановление языкового баланса в сфере образования и будут способствовать развитию языков национальных меньшинств, гарантированному Конституцией Украины.

«Мы, депутаты Верховной Рады Крыма, представляющие интересы всего населения республики, считаем, что впервые со времени провозглашения независимости Украины в составе высшего исполнительного органа власти появился высокопрофессиональный министр образования и науки», - говорится в заявлении.

Лидер местной организации Руха Леонид ПИЛУНСКИЙ выразил недовольство текстом заявления, его начал перекрикивать глава крымской организации партии «Русский блок» Олег РОДИВИЛОВ. Он обозвал коллегу-депутата «бандеровцем» и призвал голосовать за обращение. В ответ руховец призвал крымского спикера успокоить «манкуртов».

За принятие обращения проголосовали 78 из 91 присутствовавшего в зале депутата. Всего в ВР автономии 100 парламентариев.