Гриценко обещает не перетаскивать крымскую команду в Херсон

Вице-премьер-министр по аграрным вопросам Виктор СЛАУТА представил нового председателя Херсонской областной государственной администрации Анатолия ГРИЦЕНКО, передает УНИАН.

СЛАУТА поблагодарил предыдущего губернатора Бориса СИЛЕНКОВА за пятилетнее руководство областью и представил ГРИЦЕНКО как «человека, который прошел путь из низов местного самоуправления до главы Верховной Рады Крыма, поэтому его по букварям учить не надо, он все знает, как нужно делать».

«Больших кадровых перестановок не будет, но незначительные перестановки произойдут. Я не собираюсь с собой привозить какую-то команду из Крыма, думаю, мы должны укомплектовать звездную команду из жителей Херсонской области», - сказал ГРИЦЕНКО.

Новый губернатор готов увидеть в своей команде представителей разных политических сил при условии, что главным для них будет «отношение к работе и профессионализм», готовность работать для реализации программы президента Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей». «Тогда у нас будут результаты, которые от нас ждет президент Украины и жители области», - сказал ГРИЦЕНКО.

Он уже определился с кандидатурой первого заместителя. Пост займет депутат облсовета Николай КОСТЯК, который до этого работал главным государственным инспектором по карантину растений Минагрополитики Украины. По словам нового губернатора, КОСТЯК будет курировать главную отрасль области - аграрную.