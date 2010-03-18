Крым захватили донецкие - БЮТ

Кадровые назначения в Крыму свидетельствуют об экспансии представителей Донецкой области на полуостров, заявил лидер крымской организации "Блока Юлии Тимошенко", депутат Верховной рады Украины Андрей СЕНЧЕНКО.

"Крымчан использовали как серую массу для донецкой экспансии. Все ключевые должности - в органах власти, прокуратуре и милиции - отдают людям, которые так или иначе связаны с Донецком", - цитирует СЕНЧЕНКО пресс-служба БЮТ.

Депутат считает, что в ближайшее время выходцы с Донбасса приберут к рукам крымские заводы и предприятия. "Особенно это касается тех стратегических объектов и территорий, которые находятся у моря и имеют значительные ресурсы", - сказал депутат.

Бютовец считает, что Крым стал заложником бизнес-интересов "олигархических кланов" Партии регионов. "То, что происходит в Крыму сегодня, я иначе, чем захватом и дерибаном назвать не могу. Новая власть показала, что думает лишь о своем личном обогащении, поэтому с первых дней начала нагло и цинично делить должности и ресурсы", - заявил СЕНЧЕНКО.

17 марта Верховная Рада Крыма приняла отставку членов Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с постов спикера и премьера, избрав вместо них "регионалов" Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ. Начальником милиции назначен Александр ПРОСОЛОВ, прокурором - Степан МОЛИЦКИЙ.