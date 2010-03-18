Янукович выколол «око» Ющенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Леонида ЖУНЬКО с должности постоянного представителя главы государства в Крыму. Указ появился на сайте президента в четверг вечером.

ЖУНЬКО назначил в конце января 2008 года тогдашний президент Виктор ЮЩЕНКО.

Интересно, что во второй половине дня четверга после визита ЯНУКОВИЧА в Крым заместитель руководителя аналитико-информационной службы представительства Людмила МОХОВА, комментируя УНИАН слухи об увольнении ЖУНЬКО, заявила, что чиновник сохранит должность при ЯНУКОВИЧЕ.

«Леонид Михайлович остается на своем посту - постоянного представителем президента в автономии, будет представлять ЯНУКОВИЧА», - заявила она по телефону.

На этой неделе в Крыму поменялось руководство правительства, парламента и силовых ведомств.

Так, новый спикером избран Владимир КОНСТАНТИНОВ, премьером - Василий ДЖАРТЫ, начальником милиции назначен Александр ПРОСОЛОВ, прокурором - Степан МОЛИЦКИЙ, руководителем управления СБУ - Владимир ТОЦКИЙ.