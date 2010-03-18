При Луценко «хоронили» заявления в милицию - Могилев

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ требует от сотрудников милиции не игнорировать заявления граждан о правонарушениях.

«Я вот уже неделю сижу в (министерском) кресле в Киеве, смотрю на уровень работы милиции, и он у меня вызывает тоску. Полностью нарушена система управления милицией», - сказал глава МВД на встрече с личным составом крымской милиции в Симферополе.

Он привел показатель минувшего года, когда украинской милицией руководил Юрий ЛУЦЕНКО. «Пример такой, за прошлый год. Мы понимаем в какой экономической ситуации была страна, насколько упали доходы населения, тем не менее, рост заявлений о происшествиях в стране в целом вырос всего на один процент. Думаю, примерно процентов пятнадцать заявлений о нарушениях милиция "похоронила", то есть, мы не отреагировали на заявления людей, которые обратились к нам со своими бедами», - сказал МОГИЛЕВ.

«С сегодняшнего дня говорю всем: нереагирвоание на заявления о происшествии работником милиции - самый страшный грех в системе МВД. Уже второй этап - раскроем мы это дело или нет, но прореагировать на заявление мы должны, (должны) принять адекватные меры, чтобы люди почувствовали защиту от той криминогенной ситуации, которая развивается в стране», - заявил министр.

МОГИЛЕВ назначен министром внутренних дел Украины 11 марта.