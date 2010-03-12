Крымский спикер отказал депутатам в созыве внеочередной сессии для его отставки

Председатель Верховного совета Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО отказал группе депутатов в созыве внеочередного заседания для рассмотрения вопросов о смене спикера и освобождении от должностей двух вице-спикеров и глав постоянных комиссий высшего представительного органа автономии.

На этой неделе спикеру передали требование о созыве заседания с подписями 52 депутатов. Всего в крымском парламенте - 100 избранников.

ГРИЦЕНКО решил возвратить парламентариям требование о созыве заседания и проекты документов "как представленные с нарушением положений регламента".

Спикер заявил, что подписанты не обосновали необходимость созыва заседания, а проекты решений о досрочном освобождении от должности председателя ВС Крыма, первого вице-спикера, вице-спикера и председателей комиссий подготовлены и внесены без соблюдения положений статей 52, 59, 98 регламента высшего представительного органа республики.

"В соответствии с частью 2 статьи 14 регламента Верховной Рады Крыма председателю должны быть представлены в письменном виде требования депутатов с обоснованием необходимости созыва внеочередного пленарного заседания и проекты документов по вопросам, предлагаемым для рассмотрения. Согласно статье 97 регламента проекты нормативно-правовых и иных актов вносятся на рассмотрение в строгом соответствии с регламентом", - говорится в распоряжении крымского спикера.

6 марта участники совета крымской организации Партии регионов предложили фракции "регионалов" в парламенте автономии инициировать проведение внеочередного заседания по вопросу смены спикера. На должность нового главы парламента они рекомендовали кандидатуру исполняющего обязанностя лидера местной организации ПР Владимира КОНСТАНТИНОВА.

9 марта КОНСТАНТИНОВ заявил, что депутаты собрали подписи под обращением о созыве сессии.

Анатолий ГРИЦЕНКО является членом Партии регионов.