Участники вечера встречи поколений почтили память героев Крут

Участники «Вечера встречи поколений», организованного в Севастополе командованием украинского флота, советом ветеранских организаций и городским движением «Студактив», минутой молчания почтили память героев Крут.

92 года назад три сотни киевских студентов вступили в бой с шеститысячной большевистской армией, защищая Украинскую народную республику.

Участники «Вечера встречи поколений» также возложили цветы к памятному мемориалу курсантам, офицерам и преподавателям Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

По информации пресс-центра командования Военно-морских сил Украины, в акции приняли участие около 150 представителей ветеранского актива города, свыше 220 курсантов и студентов, 40 воспитанников Военно-морского лицея, представители руководства органов государственной власти Севастополя и Крыма, оркестр академии ВМС имени Нахимова и почетный караул флота.

Завершился «Вечер встречи поколений» выступлением художественных коллективов.