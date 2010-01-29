Левые поддержат Януковича
16:09, 29 января 2010Крым
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Симоненко поставил подпись
Блок левых и левоцентристских сил организационно и политически поддерживает Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре выборов президента Украины.
Между кандидатом на пост главы государства и блоком подписано соглашение, сообщила пресс-служба Компартии.
Подписи под документом поставили Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель политсовета Блока левых и левоцентристских сил Петр СИМОНЕНКО.
В соответствии с соглашением, ЯНУКОВИЧ поддерживает и в случае победы на выборах "берет к выполнению" платформу практических мероприятий от блока левых (предложение кандидату в президенты).
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