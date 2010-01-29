Левые поддержат Януковича

Блок левых и левоцентристских сил организационно и политически поддерживает Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре выборов президента Украины.

Между кандидатом на пост главы государства и блоком подписано соглашение, сообщила пресс-служба Компартии.

Подписи под документом поставили Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель политсовета Блока левых и левоцентристских сил Петр СИМОНЕНКО.

В соответствии с соглашением, ЯНУКОВИЧ поддерживает и в случае победы на выборах "берет к выполнению" платформу практических мероприятий от блока левых (предложение кандидату в президенты).