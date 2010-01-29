Регионалы снова «уволили» Луценко. Ничего подобного, говорят в кабмине

Окружной административный суд Киева приостановил действие распоряжения правительства о назначении Юрия ЛУЦЕНКО первым заместителем министра внутренних дел - и.о. главы МВД, сообщила пресс-служба председателя комитета парламента по вопросам правосудия Сергея КИВАЛОВА.

С иском обратился депутат Верховной Рады из фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ.

Суд приостановил действие решения Кабинета министров "в обеспечение иска" ЛУКЬЯНОВА "до завершения судебного производства", отметил депутат-"регионал" КИВАЛОВ.

28 января Верховная Рада отправила ЛУЦЕНКО в отставку с должности министра внутренних дел. За проголосовал 231 из 398 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В тот же день на внеочередном заседании правительство назначило ЛУЦЕНКО первым заместителем - и.о. министра внутренних дел. В Партии регионов пообещали обжаловать решение Кабмина.

У правительства Украины нет официальной информации о судебном решении, которым приостанавливается постановление о назначении ЛУЦЕНКО, утверждает первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

Информация о том, что админсуд приостановил действие распоряжения правительства в заявлении ТУРЧИНОВА называется ложью.

“Пресс-релизы от депутатов - это очередная ложь Партии регионов. Создается впечатление, что обнаглевшие регионалы хотят перенести свои рейдерские привычки на управление государством. Учитывая это, еще раз подчеркиваю, что ЛУЦЕНКО абсолютно легитимно руководит Министерством внутренних дел”, - сказал вице-премьер.