Севастополю вернут горячую воду

Подачу горячей воды жителям Севастополя возобновят во всех районах города в субботу. Ее отключили на прошлой неделе из-за похолодания и резкого снижения давления газа в магистральной сети.

Увеличение давления газа в сети позволяет возобновить горячее водоснабжение, сообщил заместитель председателя администрации Севастополя Мирослав САГАЙДАК.

«Стратегически проблему подачи горячей воды населению удастся решить весной», - ранее заявил первый заместитель главы администрации Владимир КАЗАРИН.

«Завершение пуско-наладочных работ на дюкере, ряд других технических новаций, которые будут осуществлены, наверное, позволят нам с весны этого года - как когда-то это было с холодной водой, которая стала подаваться всегда, а не по графику - решить окончательно вопрос подачи горячей воды», - сказал КАЗАРИН.