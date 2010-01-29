Почему в Украине резко подорожал сахар? Стартовало расследование

Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассмотрение дела по факту резкого и существенного повышения цен на сахар в Украине, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, розничные цены выросли в среднем на 30%.

«Поскольку такое значительное подорожание сахара может иметь признаки нарушения конкурентного законодательства со стороны участников рынка, комитет начал рассмотрение дела», - сказал исполняющий обязанности председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он предостерег участников рынка от неправомерных действий и призвал вернуть цены к предыдущему уровню.

В феврале 2006 года АМКУ оштрафовал операторов рынка сахара на 17,2 млн. грн. за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к резкому росту цен.