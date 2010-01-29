Присвоение Бандере героя оскорбляет советских солдат

Провокацией, направленной на раскол украинского общества, и оскорблением ветеранов Великой Отечественной войны считает президиум Верховной рады Крыма указ Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины.

«Указ Президента является откровенной провокацией, направленной на раскол украинского общества, большинство граждан которого однозначно считают Бандеру нацистским пособником и палачом. Особенно оскорбительным является тот факт, что указ издан в год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в заявлении президиума.

Его авторы подчеркнули, что попытки «переписать историю и героизировать украинских националистов не будут восприняты украинским народом, внесшим значительный вклад в общую Победу над фашистскими захватчиками».

Президиум заявил: крымчане «глубоко возмущены» действиями ЮЩЕНКО, «являющимися не только знаком неуважения к советским солдатам, с которыми воевали отряды Степана Бандеры, но и откровенным пренебрежением к заслугам Бориса ПАТОНА, Леонида КАДЕНЮКА, Валерия Лобановского, Павла Загребельного, Олеся Гончара и многих других настоящих героев, внесших значительный вклад в становление и развитие независимой Украины».

22 января, выступая с речью по случаю Дня Соборности, ЮЩЕНКО заявил о присвоении звания Героя Украины проводнику ОУН Бандере. Награду из рук главы государства получил внук Бандеры.

По словам ЮЩЕНКО, Бандера боролся за независимую страну: «Если всей нации дать гармоничную ссылку по этой странице истории, то лучше всего - сделать поступок. Я его сегодня сделал, чтобы показать значительной части украинцев, которые не знают истинной миссии, чина, роли Степана Бандеры, - пожалуйста, ознакомьтесь, это человек, который боролся за Украину, когда о ней немногие так заботились. Для другой части, которые знают об этом чине, об этом поступке - это комплимент, что каждый человек, посвятивший себя борьбе за наш суверенитет, за нашу независимость, рано или поздно мы будем стоять перед фактом, что правда будет торжествовать».

Представители крымского парламента считают, что издание указа о присвоении Бандере звания Героя Украины «является грубым нарушением действующего законодательства», поскольку такое звание «может быть присвоено только гражданину Украины, а орден державы вручается за значительные трудовые достижения».

«Крайнее недоумение вызывают "заслуги" Степана Бандеры перед украинским народом: "несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое украинское государство". Таким образом, Президент Украины причислил к проявлениям героизма Бандеры и его сторонников массовые убийства соотечественников, а также евреев и поляков», - добавил президиум.

В Верховной раде Крыма призывают граждан Украины «выступить с категорическим осуждением подобных проявлений экстремизма и пропаганды нацизма».