Чиновники общества глухих пустили налево 1,3 млн. грн.

Руководителей Симферопольского учебно-производственного предприятия общества глухих подозревают в махинациях с бюджетными деньгами. Они "переплатили" частной фирме за ремонт более 1,3 миллиона гривен, выделенных государством, заявляет крымская прокуратура.

"Должностные лица пустили налево почти треть выделенной государством на ремонт суммы - 1,3 млн. из 3,5 млн. грн. Руководители предприятия общества глухих явно рассчитывали на слепоту проверяющих, которые не заметят значительного завышения цен на материалы - на 1,1 млн. грн. - и невыполнения полного комплекса работ - на 270 тыс. грн.", - говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление служебным положением" и "должностной подлог".