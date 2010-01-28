Умер классик американской литературы Сэлинджер

Автор всемирно известного романа "Над пропастью во ржи" Джером Сэлинджер скончался на 92-м году жизни, сообщает Reuters.

Классик американской литературы 20-го века умер естественной смертью в своем доме в Нью-Хэмпшире в США.

Сэлинджер родился в Нью-Йорке в 1919 году.

Оглушительную популярность завоевал его роман "Над пропастью во ржи", хотя к моменту его появления в 1951 году в различных периодических изданиях уже были опубликованы двадцать шесть произведений автора.

После успеха книги Сэлинджер начал вести жизнь затворника. После 1965 года прекратил печататься, сочиняя только для себя.

В июне прошлого года писатель даже подал в окружной суд Манхэттена иск о защите интеллектуальной собственности в связи с намерением опубликовать продолжение его романа "Над пропастью во ржи".

В последние годы жизни он практически никак не взаимодействовал с внешним миром, живя за высокой оградой в особняке в городке Корниш в штате Нью-Хэмпшир.

Сэлинджер занимался разнообразными духовными практиками и нетрадиционной медициной, сообщает Корреспондент