Нравственное информпространство предлагают создать в Крыму

Создать информационное пространство, формирующее в Крыму семейные ценности, нравственные и традиционно духовные установки во взаимоотношениях, призывает журналистов и рекламщиков Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщила ее пресс-служба.

Помимо церкви, с инициативой подписания меморандума о формировании семейных ценностей выступают крымское министерство по делам молодежи, семьи и гендерной политики и общество православных журналистов Крыма.

Подписание документа, которое намечено на 12 февраля, будет свидетельствовать: представители средств массовой информации и рекламных агентств понимают, что демографическая проблема в Украине - вопрос госбезопасности; семья, материнство и детство являются «наиболее важными человеческими ценностями»; СМИ и рекламные носители должны быть «мощнейшей силой в формировании высоконравственного общественного сознания»; «продиктованная коммерческими интересами пропаганда потребительства и вседозволенности – проявление безответственности», которая приведет к деградации народа.

Журналисты, рекламщики и общественные деятели должны быть готовы принять активное участие в формировании и распространении позитивной информации о семье.