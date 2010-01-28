Янукович прогнозирует отставку Тимошенко в случае его победы

Кандидат на пост президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует отставку своего конкурента на выборах Юлии ТИМОШЕНКО с должности премьер-министра в случае его победы в президентской гонке.

«Я думаю: сразу после президентских выборов ТИМОШЕНКО уйдет в отставку. Долго мы ей не дадим шансов там (в кресле главы правительства) задержаться», - сказал ЯНУКОВИЧ в эфире гостелерадиокампании «Крым».

«Да и она сама, вообще-то, не захочет (задерживаться). Почему? А зачем ей уже это премьерство, когда она проиграла выборы, и (зачем ей) продолжать нести ответственность», - заявил он.

По мнению кандидата в президенты, ТИМОШЕНКО чувствует себя «неуютно» в премьерском кресле. «Как только у нее будет возможность сбежать, она сразу сбежит», - считает ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, лидер оппозиции заявил, что, если станет главой государства, то не пойдет «по пути преследования своих оппонентов», при этом от власти будут отстранены «авантюристы, трепачи, люди, неспособные эффективно работать».

«На различных уровнях власти кадры назначались по принципу политической целесообразности или личной преданности, а работать они не смогли эффективно и страну довели до развала», - сказал ЯНУКОВИЧ.

«Я выстрою кадровую политику по принципу профессионализма, по принципу способности достигать положительного результата», - заявил лидер Партии регионов.

Второй тур выборов президента Украины, в котором участвуют ЯНУКОВИЧ и ТИМОШЕНКО, назначен на 7 февраля.