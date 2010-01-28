Янукович: Тимошенко готовит срыв выборов на юго-востоке Украины

Защитить результаты голосования во втором туре выборов президента Украины, который пройдет 7 февраля, призывает своих сторонников на юго-востоке страны кандидат на пост главы государства, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«У меня есть стопроцентная уверенность в том, что ТИМОШЕНКО будет пытаться срывать выборы на юго-востоке Украины», - сказал ЯНУКОВИЧ в прямом эфире государственной телерадиокомпании «Крым».

По мнению лидера оппозиции, реализуя этот план, ТИМОШЕНКО попытается возложить ответственность за срыв или фальсификацию выборов на Партию регионов и ее сторонников.

«Я прошу наших активистов, наших избирателей защитить и физически, и технически избирательные участки (на юго-востоке)», - сказал ЯНУКОВИЧ.

Кандидат в президенты подчеркнул, что у Партии регионов достаточно сил, чтобы противостоять оппонентам.

«Мы организуем такую оборону на избирательных участках, что у ТИМОШЕНКО не будет никаких шансов. Для нас особенно важно победить убедительно», - отметил ЯНУКОВИЧ.