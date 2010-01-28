На Ангарском перевале – лавиноопасно
16:46, 28 января 2010Крым
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Туристов просят избегать нахождения в этом районе...
Cхождение лавин возможно в четверг и пятницу на Ангарском перевале в Крыму, спасатели призывают туристов и жителей полуострова избегать нахождения в этом районе.
«На Ангарском перевале лавиноопасно. Обращаемся с просьбой избегать нахождения в данном районе в связи с большой вероятностью схода лавин», - говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МЧС.
28-29 января, по прогнозам синоптиков, в автономии сохраняются сложные метеоусловия. Ожидаются снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед и гололедица.
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