Cхождение лавин возможно в четверг и пятницу на Ангарском перевале в Крыму, спасатели призывают туристов и жителей полуострова избегать нахождения в этом районе.

«На Ангарском перевале лавиноопасно. Обращаемся с просьбой избегать нахождения в данном районе в связи с большой вероятностью схода лавин», - говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МЧС.

28-29 января, по прогнозам синоптиков, в автономии сохраняются сложные метеоусловия. Ожидаются снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед и гололедица.