В Крыму возможен сход лавин
16:45, 28 января 2010Крым
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Туристов просят избегать перевала
Cхождение лавин возможно в четверг и пятницу на Ангарском перевале в Крыму, спасатели рекомендуют туристам и жителям полуострова избегать нахождения в этом районе.
«На Ангарском перевале лавиноопасно. Обращаемся с просьбой избегать нахождения в данном районе в связи с большой вероятностью схода лавин», - говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МЧС.
28-29 января, по прогнозам синоптиков, в автономии сохраняются сложные метеоусловия: снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед.
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