Два человека замерзли в Крыму

Двадцать один человек обратился за медицинской помощью из-за переохлаждения и обморожения за последние десять дней в крымской автономии, из них двое умерли, пятнадцать госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения Украины

В Севастополе, как указывается на сайте минздрава, за помощью обратился один человек, его госпитализировали.

В целом, 18-28 января в Украине из-за холодной погоды 4526 человек обратились за медпомощью, из них 3031-го госпитализировали, 302 погибли.