Кабмин Тимошенко воскресил Луценко

Кабинет министров назначил Юрия ЛУЦЕНКО первым заместителем министра внутренних дел Украины - исполняющим обязанности главы МВД, передает УНИАН.

«Никаких оснований для снятия Юрия ЛУЦЕНКО не было, и именно поэтому единогласно все члене Кабинета министров приняли решение о назначении первым заместителем министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО с возложением на него исполнения обязанностей министра внутренних дел», - сказал первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции.

Верховная рада в четверг отправила ЛУЦЕНКО в отставку с должности министра внутренних дел. За проголосовал 231 из 398 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Отставку ЛУЦЕНКО поддержали 171 парламентарий от Партии регионов, 27 - от КПУ, 19 - от Блока Литвина, 11 - от НУ-НС, один - от БЮТ и 2 внефракционных депутата.

Правительство приняло решение о введении в структуре МВД дополнительной должности первого заместителя, на которую и был назначен ЛУЦЕНКО, других изменений в руководящем составе министерства не произошло.

«Безусловно, мы не планировали вводить дополнительную должность первого заместителя, но такие провокационные действия наших политических оппонентов вынудили нас это сделать. Здесь нет никаких нарушений», - отметил первый вице-премьер.

По его словам, ограничений в отношении количества должностей заместителей министров не существует

ТУРЧИНОВ заявил, что решение было предварительно согласовано с министерством юстиции. «Это решение поддержал и министр юстиции», - уточнил он.

Ранее в четверг премьер Украины, кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ЛУЦЕНКО «будет возглавлять министерство и будет предотвращать фальсификации».

В то же представитель фракции Партии регионов в парламенте страны Николай АЗАРОВ отметил: если ЛУЦЕНКО назначат первым замом - и.о. министра, то регионалы обратятся в суд. «Если такое глупейшее решение, показывающее степень агонии ТИМОШЕНКО, будет, значит, безусловно, мы обратимся в суд», - сказал соратник кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА.