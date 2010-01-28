Янукович не исключает админдавления милиции на выборах

Сотрудники правоохранительных органов обеспечат порядок во время проведения второго тура выборов президента Украины, считает кандидат на главный пост в стране, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«В целом, я думаю, представители правоохранительных органов обеспечат порядок и законность этих выборов. Они понимают ситуацию, сложившуюся в Украине, и понимают, что законность и Конституцию они обязаны оберегать», - сказал ЯНУКОВИЧ в четверг в Симферополе.

Как передает УНИАН, в то же время, политик предположил, что во время избирательного процесса могут быть случаи административного давления со стороны работников правоохранительных органов.

ЯНУКОВИЧ предупредил, что за нарушения они будут нести наказание, в том числе - уголовное.