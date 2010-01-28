Янукович призвал Луценко не унижать себя

Юрий ЛУЦЕНКО, отправленный в четверг в отставку Верховной радой, должен оставить пост министра внутренних дел, если уважает себя, считает кандидат в президенты Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Его право - принимать любое решение, но уважающий себя человек, мужик, я думаю, ушел бы в отставку и не стал бы унижаться», - сказал ЯНУКОВИЧ в четверг в Симферополе.

Как передает корреспондент УНИАН, кандидат в президенты критически оценил заявление его соперницы на выборах, действующего премьера Юлии ТИМОШЕНКО о том, что ЛУЦЕНКО в четверг будет назначен первым заместителем министра внутренних дел - и.о. главы МВД. «Это соответствует ее способу и стилю жизни как человека и как политика. Я не удивляюсь ничему в исполнении а-ля ТИМОШЕНКО», - сказал ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, «ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО манипулируют обществом, желая сорвать президентские выборы». ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что регионалы этого не допустят.

Как отметил лидер Партии регионов, результативное голосование депутатов, представляющих разные фракции, за отставку ЛУЦЕНКО нельзя расценивать как начало формирования нового коалиционного большинства в парламенте, поскольку, по его словам, это не первое решение, когда парламентарии демонстрировали возможность консолидироваться.

«Будет ли большинство или коалиция в парламенте, я думаю, мы увидим после выборов», - заявил ЯНУКОВИЧ.