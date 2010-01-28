В Крыму разоблачили аферы, основанные на доносительстве

В Ялте аферист, который пытался заполучить имущество горожан, инсцинировал совершение ими преступлений и сообщал в милицию.

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "заведомо ложное сообщение о совершении преступления" и "заведомо ложное показание".

"Надзорно-следственное ведомство отреагировало на установленные факты использования в мошеннических схемах доносчиков. "Комбинатор" "охотился" за имуществом ялтинцев, а чтобы "нейтрализовать" жертв, инсценировал совершение ими преступлений и "сдавал" милиции. Таким образом, он помогал мошенникам, которые уже осуждены за эти аферы", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.