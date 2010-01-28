Пограничники Крыма выдворили за пределы Украины иностранное судно
Первое в этом году
Иностранное браконьерское судно выдворили за пределы морской экономической зоны Украины пограничники Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы, сообщила пресс-служба ведомства.
Самолет АН-26, который входит в состав спецгруппировки сил морской охраны, заметил плавсредство 27 января в юго-западной части Черного моря.
У судна не было опознавательных знаков.
«При появлении пограничного самолета браконьеры ушли в сторону экономической зоны Румынии», - отметили в пресс-службе.
Украинские пограничники отправили иностранным коллегам информацию о нарушителе через форум черноморского погрансодружества.
Для сотрудников Азово-Черноморского управления иностранное браконьерское судно стало первым выдворенным в этом году.