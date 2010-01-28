Луценко уволили

Верховная Рада отправила Юрия ЛУЦЕНКО в отставку с должности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовал 231 из 398 депутатов парламента, зарегистрированных в сессионном зале.

Отставку ЛУЦЕНКО поддержали 171 депутат от Партии регионов, 27 - от КПУ, 19 - от Блока Литвина, 11 - от НУ-НС, один от БЮТ и двое внефракционных депутатов.

Автор представления, представитель фракции Партии регионов, первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что необходимость рассмотрения вопроса об освобождении ЛУЦЕНКО от должности министра вызвана систематическими нарушениями им действующего законодательства о выборах, неоднократными попытками вмешательства в ход избирательного процесса, вопреки установленным законодательством запретам.

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ назвал решение ВР “судилищем над ЛУЦЕНКО”.

ТУРЧИНОВ добавил, что более трети депутатов от Партии регионов не присутствовали в зале заседаний во время голосования.

«Я прекрасно понимаю, что есть политическая сила, которая осознает, что для победы им нужно сломать нормальный режим избирательного процесса, который состоялся в первом туре», - сказал ЛУЦЕНКО.

«Вспоминаю классику советского кино - «Холодное лето 53-го», когда банда хотела захватить село, и для этого сначала нужно было грохнуть милиционера. Я прекрасно понимаю: завалить министра - и дорога к ограблению открыта», - отметил ЛУЦЕНКО.