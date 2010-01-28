83,5% украинцев определились, за кого голосовать во втором туре
Но теледебаты бы посмотрели
Теледебаты могут повлиять на выбор каждого четвертого украинца, об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина.
Как отмечают эксперты, больше половины украинцев (55,5%) считают, что теледебаты с участием двух кандидатов в президенты перед вторым туром выборов нужны. Из них уверены в этом точно 41,3%, скорее уверены – 14,2%.
Противоположной точки зрения придерживаются 40,9% респондентов. Из них ответ «скорее нет» на данный вопрос дали 13,1% опрошенных, «точно нет»: 27,8%.
Эксперты отмечают, что среди группы респондентов, абсолютно уверенных, что теледебаты не нужны, преобладают избиратели Виктора ЯНУКОВИЧА (44,3%), а доля избирателей Юлии ТИМОШЕНКО составляет 11,3%. Затруднились ответить на вопрос 3,6% граждан Украины.
О том, что теледебаты могут повлиять на их выбор во втором туре выборов, заявили почти четверть украинцев (23,8%). Из них ответ «точно да» дали 12,3%, «скорее да» – 11,5% опрошенных.
Противоположное мнение имеют 73,1% респондентов, заявивших, что результаты теледебатов не могут повлиять на их выбор в день голосования. Из них ответ «точно нет» дали 55,2%, «скорее нет» – 17,9% опрошенных. 3% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Почти половина украинцев (45,3%) считают нужным сделать обязательным для кандидатов в президенты участие в теледебатах. Из них точно в этом уверены 31%, скорее уверены – 14,3% респондентов.
Противоположной точки зрения придерживается такое же количество опрошенных – 45,8%. Из них ответ «точно нет» на вопрос о необходимости сделать обязательным участие в теледебатах для кандидатов в президенты дали 26,4%, «скорее нет» - 19,4% опрошенных. Затруднились ответить на вопрос 8,9% граждан Украины.
Большинство украинских избирателей (76,6%) будут смотреть теледебаты между ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ, если они состоятся. Из них ответ «точно да» дали 61,8%, «скорее да» – 14,8% опрошенных.
Не будет смотреть теледебаты каждый пятый украинец (20,7%). При этом каждый шестой опрошенный (15,8%) точно не будет смотреть теледебаты, а 4,9% респондентов ответили на этот вопрос «скорее нет». Затруднились определить свою позицию 2,7% опрошенных.
Большинство украинцев (83,5%) уже определились, за кого будут голосовать во втором туре президентских выборов. Из них 74,2% в своем выборе уверены полностью, а 9,3% - скорее уверены.
Не определились в том, кого поддержат во втором туре, 14,1% опрошенных. Эксперты отмечают, что именно за их голоса развернется основная борьба во втором туре президентских выборов. Из них ответ «скорее не уверен» дали 8,6%, «совсем не уверен» - 5,5% респондентов. Затруднились ответить на вопрос 2,4% граждан Украины.
Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Должны ли кандидаты в президенты участвовать в теледебатах?» с 25 по 27 января. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.