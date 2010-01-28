Тимошенко и Янукович поделили окружкомы

Центральная избирательная комиссия в среду утвердила состав окружных избирательных комиссий во время подготовки и проведения повторного голосования по выборам президента Украины 7 февраля.

В 225 окружкомах 113 председателей комиссий будут от кандидата Юлии ТИМОШЕНКО, 112 – от Виктора ЯНУКОВИЧА.

В то же время 113 секретарей окружкомов будут от ЯНУКОВИЧА и 112 секретарей – от ТИМОШЕНКО.

Должность заместителя председателя комиссии во время второго тура не предусмотрена.

В целом в состав окружных избирательных комиссий войдут 3 тысячи 150 человек.

В составе каждой комиссии будет 14 человек, они поровну разделены между двумя кандидатами, вышедшими в "финал" выборов.

Так, например, в Крыму председателями окружных комиссий округов № 1, 3, 5, 7 и 9 назначены представители ТИМОШЕНКО, секретари – от ЯНУКОВИЧА.

В окружкомах № 2, 4, 6, 8 и 10 наоборот: председатели – от ЯНУКОВИЧА, секретари – от ТИМОШЕНКО.

В Севастополе в окружкоме округа № 224 председатель представляет кандидата ЯНУКОВИЧА, секретарь от ТИМОШЕНКО, в окружной комиссии № 225 глава – от ТИМОШЕНКО, секретарь представляет ЯНУКОВИЧА.