В автобусе в Крыму искали порох
09:37, 28 января 2010Крым
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Аноним позвонил силовикам
Две коробки с пиротехническими изделиями нашли правоохранители в автобусе, выполнявшем рейс Керчь-Севастополь, и изъяли пиротехнику для расследования, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Изделия обнаружили во второй половине дня 27 января.
До этого неизвестный сообщил по телефону дежурному по керченскому МВД, что в багажном отделении междугороднего автобуса находятся 12 пороховых зарядов.
«Автобус осмотрели сотрудники милиции, найдены две коробки, в которых находились пиротехнические изделия», - отметили в МЧС.
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