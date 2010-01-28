В автобусе в Крыму искали порох

Две коробки с пиротехническими изделиями нашли правоохранители в автобусе, выполнявшем рейс Керчь-Севастополь, и изъяли пиротехнику для расследования, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Изделия обнаружили во второй половине дня 27 января.

До этого неизвестный сообщил по телефону дежурному по керченскому МВД, что в багажном отделении междугороднего автобуса находятся 12 пороховых зарядов.

«Автобус осмотрели сотрудники милиции, найдены две коробки, в которых находились пиротехнические изделия», - отметили в МЧС.